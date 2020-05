Welterbe-Status des Great Barrier Reefs nicht in Gefahr

Naturschutz und Hafenausbau könnten Hand in Hand gehen, beschieden Politiker jahrelang. Zwölf Häfen sollen entlang der Küste des mehr als 2.000 Kilometer langen Marineparks aus- oder neu gebaut werden. Selbst für die Verklappung des Baggerguts teilweise nur 20 Kilometer vom Riff entfernt gab die Regierung grünes Licht. Sie selbst bezifferte das Volumen auf gigantische 38 Millionen Kubikmeter (ein Kubikmeter entspricht 1.000 Litern). Das ist inzwischen aber vom Tisch. Bei neuen Projekten muss Baggergut anderswo entsorgt werden.

"Wenn ich in 40 Jahren in meinem Armsessel liege, hoffe ich zurückzublicken und zu denken, in meiner Laufbahn hat es nichts wichtigeres gegeben als diese Entscheidung", sagte Umweltminister Greg Hunt im März. An die UNESCO schrieb er: "Das Great Barrier Reef bleibt das am besten gemanagte Meeres-Ökosystem der Welt."

Naturschützer und Riff-Experten sehen das anders. Zwar haben sich Korallendecke und Seegräser in Küstennähe in letzter Zeit etwas erholt. Das liege aber wohl vor allem daran, dass es zuletzt weniger verheerende Überschwemmungen gab, die Erdreich und Herbizide ins Meer spülten, sagt die gebürtige Hamburger Meeresbiologin Britta Schaffelke vom australischen Institut für Meereswissenschaften (AIMS) der Nachrichtenagentur dpa.

"Das ändert noch nichts daran, dass das Riff im schlechtem Zustand ist", sagt sie. "Man braucht viel längere Beobachtungen, ehe man sagen kann, ob dies der Beginn einer Erholung oder nur eine Pause in der Verschlechterung des Zustands ist."

Geändert hat sich auch nicht, dass die australische Regierung die Kohleindustrie im Hinterland der Ostküste ausbauen will und dafür neue Häfen braucht. Kohleabbau heizt den Klimawandel an. Australien gehört wegen seiner Kohleindustrie schon jetzt pro Kopf der Bevölkerung zu den größten Klimasündern der Welt. Der Klimawandel gilt als besonderer Stressfaktor für das Riff, mit Wassererwärmung, Korallenbleiche und häufigeren Stürmen, die Erosion auslösen.

Aus Protest gegen die Kohleindustrie machen in Großbritannien jetzt 13 Umweltschutzorganisationen mit mehr als 50 Millionen Mitgliedern Druck auf Banken, das Galilee-Basin-Projekt nicht zu fördern. "Als Berater ist die Standard Chartered-Bank in der einmaligen Lage, eines der größten Kohleprojekte zu stoppen", meint Sebastian Bock von Greenpeace in Großbritannien. "Wenn sie das nicht tun, helfen sie, den letzten Nagel in den Sarg des Great Barrier Reefs zu schlagen."

Die Riff-Experten Terry Hughes und Jon Day von der James-Cook-Universität sehen keinen guten Grund, warum das Welterbe-Komitee von seiner Drohung, das Riff auf die Liste der gefährdeten Naturerbe zu setzen, abrücken sollte. Die Behörden hätten kein Konzept, um die Folgen nicht-nachhaltiger Fischerei und des Klimawandels einzudämmen, schreiben sie. Die vorgesehenen 200 Millionen australischen Dollar im Jahr für Schutzmaßnahmen reichten bei weitem nicht aus. Von 15 UNESCO-Empfehlungen seien nur zwei voll umgesetzt worden. Es fehle etwa ein Plan über konkrete zusätzliche Schutzzonen an den Küsten.

"Leider gibt es keine Anzeichen, dass die Maßnahmen der Regierung den Zustand des Riffs wirklich verbessert haben", resümiert auch der Marinepark-Spezialist der Umweltstiftung WWF, Richard Leck. Er verweist unter anderem auf den Abfluss von Düngemitteln aus intensiver Landwirtschaft. Der Stickstoffgehalt im Wasser bei 175 Prozent des natürlichen Levels, der Phosphorgehalt bei 230 Prozent. Dadurch häuften sich etwa die verheerenden Invasionen von Dornenkronen. Das sind korallenfressende Seesterne.