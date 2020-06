Wellness am Millstätter See zu jeder Jahreszeit

Seeberührungen am Millstätter See das ganze Jahr lang: Ab Mitte Oktober können sich Gäste im "1. Kärntner Badehaus" erholen, das derzeit in Millstatt direkt am Seeufer errichtet wird. Der Spatenstich für den Bau dieser öffentlich zugänglichen Wohlfühl-Oase mit Seefeeling erfolgte Ende April.



Die Lage direkt am Wasser und die großzügige Fensterfront mit Blick über den See sorgen für ein sinnliches Erlebnis. Und wenn die Gäste in den Infinity-Außenpool mit seinem 35 Grad warmen Wasser eintauchen, sollen sie das Gefühl haben, mitten im See zu schwimmen.

Im Inneren lädt neben den Saunen der Massage- und Beautybereich zum Entspannen ein. Die unterschiedlich gestalteten Zonen des Liegebereichs versprechen Individualität. Im zentralen und hellen Ruhebereich mit Privatsphäre und Blick auf den See genießt der Gast

das Flair eines "Wellness-Wohnzimmers".

Das Badehaus, das in Passivbauweise errichtet wird, lehnt sich in seiner Gestaltung an die Seenarchitektur des Fin de Siècle an. Ganz aus Holz vermittelt es bereits von außen jene Behaglichkeit, die sich Gäste für ihre Auszeit vom Alltag wünschen. Das Badehaus-Restaurant

empfängt seine Gäste in gemütlicher Loungeatmosphäre. Auf der Karte stehen kleine, aber feine Gerichte aus der Alpen-Adria-Küche.