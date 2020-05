Vulkane, Geysire, Mitternachtssonne

Shetlandinseln: Das Hafenstädtchen Lerwick hat eine entzückende Altstadt und viele gute Restaurants. In den Bars erklingt die typische Fiddle-Musik.

Island: Reykjavik, die nördlichste Hauptstadt der Welt, wartet mit einem Mix aus adretter Altstadt, einem kleinen See mitten in der Stadt und heißen Thermalquellen in der Umgebung auf. Das Städtchen Isafjördur ist wegen der bunten Häuschen im Kontrast zu schroffen Bergen sehenswert. Im idyllischen Eyafjord besuchen Sie das Städtchen Akureyri mit alten Holzhäusern, der Eiskathedrale und dem Wasserfall Godafoss.

Spitzbergen: Berge, Eis und Schnee erwartet Sie auf der Fahrt zum Magdalenenfjord. Highlight in Ny-Ålesund: Museum über den Polarforscher Roald Amundsen.

Nordkap: Glanzpunkt der Reise ist der Steilfelsen an der Spitze der Mageroya-Insel.

Hammerfest: Auf der Rückfahrt nach Kiel gehen Sie in der norwegischen Hafenstadt Hammerfest an Land – bunte Holzhäuser in einer malerischen Bucht.

Bergen: Highlights der zweitgrößten Stadt Norwegens: das Hanseviertel Bryggen, Fischmarkt, Festung Bergenhus.