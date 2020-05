Von Nizza bis Barcelona

Das Flair des Mittelmeers mit seinen wunderschönen Städten erleben Sie auf dieser neuntägigen Rundreise, die das Reisebüro Kommen Sie mit! für KURIER-Leser anbietet. Im Pauschalpreis von 1190 Euro sind die Flüge von Wien nach Nizza und von Barcelona nach Wien inkludiert. Hier einige Highlights der Extratour.

– Nizza Der Blumenmarkt am Cours Saleya, die romantische Altstadt, die Promenade des Anglais und das weltberühmte Hotel Negresco sind genauso ein Must an der Côte d’Azur wie der Jetset-Ort Saint-Tropez, wo Sie durch die Altstadt und entlang der Luxusyachten im Hafen spazieren.

– Aix-en-Provence Die Hauptstadt des gleichnamigen Arrondissements mit dem Bischofssitz ist eine der schönsten Städte Frankreichs, der Markt ebenso.

– Arles Das Tor zur Camargue, wo Vincent van Gogh seine produktivste Schaffensphase hatte (mehr als 300 seiner Werke entstanden in nur 15 Monaten in diesem bezaubernden Ort), ist einen Besuch wert. Das römische Amphitheater aus 90 n. Chr. wird Ihnen ebenso gefallen wie das alte Stadtzentrum.