Flusskreuzfahrt am Mekong

Bevor Sie in My Tho an Bord der RV Mekong Prestige II gehen, lernen Sie bei einer ganztägigen Besichtigung Ho-Chi-Minh-Stadt kennen – bis 1975 als Saigon die Hauptstadt der Republik Vietnam. Die Kreuzfahrt selbst bietet viele Highlights: In Cai Be z. B. sehen Sie einen schwimmenden Großmarkt, in Tan Chau eine Fischereifarm sowie eine Seidenweberei. Per Schiff geht es weiter nach Kambodscha . Während die Hauptstadt Phnom Penh durch französisch- kolonialen Charme besticht, sitzt bei Kampong Chhnang ein ganzes Dorf auf Flößen. Bei ausreichendem Wasserstand überqueren Sie den Tonle Sap See. Hier wartet der krönende Abschluss: die großartigen Tempel rund um Siem Reap – allen voran der berühmte Angkor Wat .