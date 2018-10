Viele Träume werden wahr, auf der Insel Sansibar

Die Stadt ist leicht zu Fuß zu erkunden, um jede Ecke und in jedem engen Gasserl gibt es viel zu entdecken. Wie zum Beispiel das Geburtshaus von Queen-Frontmann Freddie Mercury (1991). Nicht wirklich spektakulär, aber sollte man, wenn man schon einmal da ist, gesehen haben. Über der Hausnummer 139 prangt ein kleines goldenes Schild mit seinem Namen und ein paar Bilder in Schaukästen außen an der Hausmauer zeugen vom einstigen Bewohner, der bis zu seinem achten Lebensjahr hier gelebt hat. Viel Aufhebens wird um Stone Towns berühmten Sohn nicht gemacht. Kann auch daran liegen, dass in Tansania gleichgeschlechtliche Beziehungen unter Strafe verboten sind.