Viele Österreicher finden Landsleute im Urlaub peinlich

40 Prozent der Österreicher finden ihre Landsleute im Urlaub peinlich. Das hat der "Tempo Hygiene Check 2013", eine repräsentative Studie von Tempo in Zusammenarbeit mit der Innofact AG, ergeben, bei der die Einstellung der Österreicher, Deutschen und Schweizer zum Thema Hygiene und Höflichkeit auf Reisen untersucht wurden.

Immerhin 76 Prozent der heimischen Urlauber informieren sich vor Reiseantritt über die Umgangsformen im Reiseland, um nicht unangenehm aufzufallen. 96 Prozent der rot-weiß-roten Touristen, die an ihren Landsleuten etwas auszusetzen haben, ärgern sich über schlechte Manieren ihrer Mitbürger, 31 Prozent über peinliches Styling und 20 Prozent über mangelnde Hygiene.