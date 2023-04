VIDEO-Check: Mit Butler auf Genuss-Skisafari

Kulinarik wird auf der Turracher Höhe generell groß geschrieben. Urige Hütten statt Selbstbedienungsrestaurants - lautet die Devise. Jede Hütte hat ihre eigenen Spezialitäten – so ist die Almstube etwa für die Almheusuppe bekannt, in der Sonnalmhütte bekommen Safari-Teilnehmer Kärntner Kasnudeln in steirischem Kürbiskernöl geschwenkt serviert, und die Spezialität im Goaßstadl sind feine eigenwillige Toast-Kreationen.

In der K-Alm bei der Talstation der Kornockbahn wartet Wirt Rudi Strablegg gar mit Europas erstem Speck- und Käsehumidor auf: „Hier werden unsere Spezialitäten bei einer Luftfeuchtigkeit von 60 Prozent und acht bis zehn Grad gelagert und präsentiert.“

5. Rodelspaß mit dem Nocky Flitzer Zum Ausklang der Genusssafari führt mich der Butler zum Nocky Flitzer, gleich neben der Almzeit. Mit der Alpen-Achterbahn geht’s auf Schienen hurtig, aber sicher ins Tal. Jumps, Wellen und drei Kreisel sorgen für Nervenkitzel auf einer Länge von 1.600 Metern, der viel zu rasch wieder vorbei ist. Aber man kann ja mit der Panoramabahn gleich wieder rauf auf den Berg und nochmals runter rodeln.