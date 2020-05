Urlaub ist in Osteuropa am billigsten

Wer heuer am meisten aus seinem Urlaubsbudget herausholen will, sollte nach Osteuropa, Mexiko oder in die Türkei fahren. Am billigsten sind derzeit Ferien in Bulgarien - dort erhalten Österreicher für 100 Euro Waren und Dienstleistungen im Wert von 207 Euro; in Rumänien sind es 183 Euro und in Ungarn 179 Euro, geht aus einer Erhebung der Statistik Austria hervor (Stand April 2015).

In Mexiko ist der Gegenwert für 100 Euro gegenüber dem Vorjahr zwar deutlich gesunken, liegt aber immer noch bei 147 Euro (2014: 166 Euro). Dasselbe gilt für die Türkei, wo 100 "Urlaubseuro" heuer aufgrund der höheren Inflation bei gleichzeitigem Wechselkursgewinn der türkischen Lira 139 Euro wert sind - nach 152 Euro im Vorjahr. Stabil günstig sind Ferien gemessen an der heimischen Kaufkraft in Kroatien (151 Euro), Portugal (131 Euro) und Spanien (120 Euro). Griechenland ist heuer mit 125 Euro sogar noch etwas billiger geworden, als es 2014 schon war (122 Euro).