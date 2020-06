Urlaub digital: Neue Web-Strategien

Egal, ob Online-Veranstalter oder Reisekonzern mit dichtem Netz an Reisebüros: Österreichs Urlaubsverkäufer geben jetzt im Internet Gas. Erklärtes Ziel ist das Zusammenwachsen von virtueller und Offline-Reisewelt. Für den Kunden bedeutet das: deutlich verbesserte Such- und Buchungsmöglichkeiten via Handy und Computer, maßgeschneiderte Informationen über gebuchte Hotels und Destinationen mit vielen Insider-Tipps sowie nützliche Zusatz-Gags wie Chats und Video-Clips.

Auch wer seinen Urlaub ganz traditionell im Reisebüro bucht, wird ab Juni von mehr Internet-Service profitieren. Kunden bekommen eine persönliche Homepage, auf der sie vom Zeitpunkt der Buchung bis zum Urlaubsantritt regelmäßig mit aktuellen Infos ihre Reise betreffend und Appetit-Machern wie Bildern und Videos versorgt werden. Ketten wie TUI Reisecenter werden Pioniere dieses neuen Angebots sein.

Der Wiener Last-Minute-Spezialist Stafa Reisen setzt verstärkt auf interaktive Webfunktionen wie Chat und auf bewegte Bilder. Geschäftsführer Robert C. Chlebek: "Wir haben auf unserer Homepage allesreise.com bereits 2000 Hotel-Videos online, mit unserer Chatfunktion können Online-Kunden in Echtzeit mit unseren Reisebüro-Mitarbeitern kommunizieren. So wissen sie, dass sie es mit richtigen Menschen und nicht mit einem Computer zu tun haben."