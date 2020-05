Uganda: Safari unter Afrikas Sonne

Uganda

Elefanten

Dickhäuter

Im 4x4 -Geländewagen brechen Sie zurSafari auf. Vor allem die Kuhantilope, dasKob, und das gazellenartige Oribi sind zahlreich vertreten. Aber auch Büffel,, Löwen und der nur schwer zu sehende Leopard sind hier beheimatet. Fakultativ unternehmen Sie eine Bootsfahrt zu den Murchison Falls, inklusive Wanderung zum oberen Ende der Wasserfälle. Mitten im Nationalpark direkt am Victoria Nil liegt auch Ihre Unterkunft für drei Nächte: die Kabalega Wilderness Lodge. Allein der Blick von der Terrasse ist unbeschreiblich – v. a. bei Sonnenuntergang, wenn Fluss und Himmel in orange-rotem Licht verschmelzen und in der Ferne ein Löwe brüllt. Ziwa Nashorn Reservat Bei einer Fahrt durch das Schutzgebiet sehen Sie die fast ausgestorbenen Breitmaulnashörner. Fakultativ können diezu Fuß aus nächster Nähe erkundet werden.

Budongo Wald Zeitig in der Früh brechen Sie auf, um sich mit einem Ranger auf die Suche nach Schimpansen zu machen. Im Wald leben noch mehr als 600 dieser Menschenaffen.

Bwindi National Park Hier beginnt eines der größten Natur-Abenteuer, das man unternehmen kann. Während einer bis zu dreistündigen, anstrengenden Wanderung marschieren Sie zu den Berggorillas. Für eine Stunde haben Sie die Möglichkeit, den größten lebenden Primaten ganz aus der Nähe zu sehen und zu beobachten. In Ihrem Hotel am Ufer des Lake Bunyonyi können Sie dann das spannende Erlebte noch einmal Revue passieren lassen.

Lake Mburo Nationalpark Neben Eland Antilopen und Impalas sichten Sie dort auch Zebras und können vor Ort einen fakultativen Natur-Walk buchen.

