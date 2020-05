Türkei: Geheimnisvolles Anatolien

Kappadokien

Anatoliens

Die von Klug Reisen angebotene KURIER-Extratour gibt Ihnen nun die Möglichkeit, diesen wundersamen Schmelztiegel auf besondere Weise kennenzulernen: Das Herzstück der Reise ist eine dreitägige Zug-Passage. Im komfortablen Reisebus fahren Sie zunächst bis nachund steigen dann in den TransAnatolien Express um. Mit dem modernen Sonderzug passieren Sie u.a. die Kilikische Pforte und tauchen tief in das Taurusgebirge ein. In zehn Tagen und zum absoluten Top-Preis von nur 1999 € entdecken Sie so die vielen faszinierenden Landschaften und Geschichten. Auf diese Höhepunkte können Sie sich freuen:

Hattusa Das Löwen- und Königstor, die Sphinx oder das Felsheiligtum Yazilikaya: In der einstigen Hauptstadt des Hethiter-Reiches erkunden Sie das riesige Ausgrabungsgelände. Im 2. Jahrtausend vor Christus siedelte sich das Volk in Anatolien an und wurde schnell zu einer Großmacht, die sogar vom übermächtigen ägyptischen Pharao Ramses II. gefürchtet wurde.

Kappadokien Der Landstrich ist von den Spuren geprägt, die Wind und Wasser im weichen vulkanischen Tuffgestein hinterlassen haben. Als Wahrzeichen gelten die sogenannten "Feenkamine", bizarre Felsformationen, die sich kegel- und zipfelmützenartig in die Landschaft betten. Fakultativ können Sie um 150 € eine Ballonfahrt bei Sonnenaufgang unternehmen und das Panorama in vollen Zügen genießen. Beeindruckend ist der Besuch des Freilichtmuseums von Göreme: Die UNESCO-Stätte beherbergt besonders gut erhaltene, teils mit Fresken geschmückte Höhlenkirchen. Nach Ihrem ausgiebigen Streifzug durch Kappadokien beginnt sodann Ihre dreitägige Zugpassage.

Tarsus Die erste Etappe bis zur geschichtsträchtigen Stadt ist spektakulär: Die Fahrt führt über zahlreiche Viadukte und durch Tunnels. Mit der Kilikischen Pforte passieren Sie einen der wichtigsten Gebirgspässe im Taurus. In Tarsus, der Stadt, in der Kleopatra auf Marcus Antonius traf, wandern Sie u.a. auf der antiken Römerstraße und sehen die Pauluskirche.