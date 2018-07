Tag der Hängematte: Die schönsten Plätze zum Abhängen

Steele Creek, North Carolina, USA: Relaxen am See



Im Südosten der USA finden Hängemattenfans am Lake Wylie in North Carolina ihr Glück. Der künstlich angelegte See ist im Sommer vor allem bei Wassersportlern beliebt: Ob Bootstour, Kayak- und Kanuausflug – die Möglichkeiten sind abseits der Hängematte vielfältig. Wer nicht nur unter dem Sternenhimmel entspannen will, kann dies auch innerhalb der vier Wände machen. Preis für das Ferienhaus (max. 6 Personen): durchschnittlich 212 Euro/Nacht.

