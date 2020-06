Sudan/Südsudan: Krieg um Öl-Reserven

Im Vorjahr hatten sich die beiden Regionen friedlich voneinander getrennt: Der schwarzafrikanische Südsudan spaltete sich vom arabisch-dominierten Sudan ab. Doch jetzt bekriegen sich die zwei Staaten – wie so oft geht es um Bodenschätze, in diesem Fall um Ölfelder an der Grenze. Die UN und die Afrikanische Union sind äußerst besorgt.



Zur Vorgeschichte: Vor zwei Wochen hatten Soldaten des Südens das ertragreiche Ölfeld Heglig besetzt. Der Norden reagierte mit Bombenangriffen, weite Teile der Anlage wurden zerstört. Am Wochenende zog der Südsudan seine Truppen ab – angeblich fielen 1200 Uniformierte. Zugleich aber beansprucht der Süden das Gebiet weiterhin, obwohl 2009 ein internationales Schiedsgerichtsverfahren in Den Haag das Gebiet dem Norden zugeschlagen hat.