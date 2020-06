Spanien: Valencias Kultur und Küche

Am dritten Tag führt Sie ein Ausflug nach Utiel-Requena, eine Weinregion vor den Toren Valencias, wo Sie verschiedene Rebsorten wie Merlot, Cabernet und Sauvignon verkosten. Am Nachmittag haben Sie Freizeit. Fisch-Freunden empfiehlt sich ein Besuch des Hafens. Oder Sie verbringen den Nachmittag im Hotel entspannt am Pool.

Am Abend erwartet Sie zum Abschluss ein köstliches 4-Gang-Menü in einem typischen Restaurant in der Altstadt von Valencia, bevor es am nächsten Tag wieder nach Hause geht.

