Ab in den Frühling

Sonnenziele in Europa: Haben Sie genug von Kälte, Eis und Schnee? – Der KURIER präsentiert zehn Länder, in denen schon Frühling ist: auf den Kanaren, Mallorca , Madeira, Kreta, in Südfrankreich und Süditalien.

von Claudius Rajchl