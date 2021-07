Sikkim & Bhutan: Die alten Königreiche des Himalaja

Tief im Gebirgsmassiv versteckt galt Sikkim lange als fast unerreichbar. Heute gehört das einstige Königreich politisch zu Indien. Mit den zahlreichen Bergklöstern und Teeplantagen hat sich Sikkim aber seine sagenhafte Ursprünglichkeit bewahrt. Tiefer, inniger Glaube ist auch in der benachbarten Monarchie Bhutan zu Hause: Er spiegelt sich eindrucksvoll in den Klosterburgen und den bunten, im Wind wehenden Fahnen. Die von TUI Das Reisebüro angebotene KURIER-Extratour zeigt Ihnen die reiche Kultur dieser unwirklichen Himalaja-Region. Die 16-tägige Reise ab 3390 Euro dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Als Reiseauftakt steht auch noch ein Aufenthalt sowie eine Rundfahrt in der indischen Hauptstadt Delhi am Programm. KURIER-Leser bekommen zudem einen Bonus: Sie nehmen gratis an einer traditionellen Teezeremonie in Darjeeling teil. Die Höhepunkte:

Chalsa Die Stadt wird vom Gorumara Nationalpark und dem Chapramari Wildlife Sanctuary umgeben. In den Wäldern leben Elefanten und Nashörner.