Schräge Typen, edle Schweine

E s muss nicht immer die Südsteirische Weinstraße sein. Auch weiter östlich, im Raum Gleisdorf, wartet das "grüne Herz" Österreichs mit allerlei Genüssen auf. Die Winzerhöfe sind dort nicht so überlaufen, sie liegen auch nicht so aufgefädelt wie in der Nachbarregion, sondern idyllisch-versteckt im sanften Hügelland. Mit mehr Traktoren im Gegenverkehr als Weintouristen. Aber auch hier ist die Steiermark innovativ, wie ich beim Kurzbesuch feststellen konnte.

"Ab in den Saustall" heißt’s etwa seit voriger Woche auf einem sanften Hügel bei Auersbach: Schweinezüchter Franz Habel lockt stolz in seine neue " Vulcano Ursprung Schinkenwelt". Kernstück ist ein zweistöckiges Besucherzentrum mit Verkostungs- und Verkaufsräumen. Allzu viele "Erlebnisse" darf sich der Besucher freilich nicht erwarten: Zuerst verrät Märchenerzähler Folke Tegetthoff in einem aufwendig gemachten Trickfilm über mehrere Bildschirme die Geschichte des Schinkens, dann zeigen Schautafeln einiges über Schweinearten, Tierhaltung und Fütterung, ehe man einen Blick ins Freigelände des Saustalls werfen kann. "Wir halten hier etwa 200 Schweine", so Habel. Eine überdimensionale Schinken-Nachbildung aus Holzscheiben schaut weniger appetitanregend aus als die sauteuer produzierte Multimediashow unter dem Verkaufsraum. Gezeigt wird das steirische Vulkanland im Wandel der Jahreszeit zu stimmungsvoller Musik, immer wieder flattern Schinken ins Bild, endlich hebt sich die Leinwand und der Reiferaum mit den echten Vulcano-Schweineschinken wird sichtbar. Und dann geht’s zum Einkaufen: Schinken, Salami, Datteln mit Schinken ummantelt, Weine, ... Saugut, aber das war’s dann. Kein Kinderspielplatz, keine Action rund ums Schwein,