Schottland: Wilde Naturschönheit

Inverness

Castle

Der Ort ist als "Hauptstadt der Highland-Region" bekannt. In der Nähe liegt Cawdor, das als Handlungsort von Shakespeares Tragödie "Macbeth" gilt. Hier kreuzen Sie auch den Whisky Trail und nehmen in einer Destillerie in Speyside an einer Verkostung teil.

Loch Ness Nach einem Abstecher in die kleine Stadt Aviemore legen Sie sich am Ufer des Loch Ness auf die Lauer: Während Sie den See nach seinem weltberühmten Bewohner, "Nessie", absuchen, rückt sich Ihnen mit der Ruine von Urquhart Castle ein weiteres tolles Fotomotiv ins Bild.