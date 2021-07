Natur pur statt Samba im Süden Brasiliens

Glattwale

Glattwale

Glattwale

Dabei müssen sie hier vor der Küste nichts mehr befürchten. Weil die Jagd vor gut 30 Jahren verboten wurde, gibt es wieder 500in brasilianischem Gewässer. Mehr als die Hälfte taucht und prustet vor Santa Catarina.sind die Einzigen, die so nahe wie möglich an die Küste kommen, um ihre Babys zu kriegen und sie aufzuziehen. Orkas, die Jagd auf den Nachwuchs machen, lauern erst 30 Kilometer weiter draußen. Das Wasser ist so warm, dass die, die ohne Fettschicht auf die Welt kommen, nicht frieren und Muskeln aufbauen können. Aus der Ferne können wir das Training beobachten, sehen, wie ein Wal springt, zwei Mal, drei Mal, dann peitscht er mit seiner Flosse aufs Wasser und taucht ab.

Kauli Seadi hat solch faszinierende Momente schon hautnah erlebt. Nur, dass er nicht mit einem Boot unterwegs war, sondern mit dem Surfbrett. Der Windsurf-Weltmeister von 2005, der immer noch zur Weltspitze gehört, trainiert in den Walbuchten von Santa Catarina: „Die Babys sind oft so neugierig, dass sie unter meinem Board durchtauchen.“ Bis zu seinem zwölften Geburtstag hat Kauli Seadi kein Surfbrett aus der Nähe gesehen, aber dann zog er mit seinen Eltern an die Südostküste Santa Catarinas. „Da hat mein Leben erst richtig begonnen.“