Peru: In die Wunderwelt der Inkas

Titicacasee

Höhe

Anden

Besonders beeindrucken wird Sie die Fahrt zum– vorbei an Inka-Siedlungen, urigen Dörfern, Lama-Herden, einer beeindruckenden Jesuitenkirche und dem atemberaubenden La-Raya-Pass in 4335 Meter– mit Blick auf die schneebedeckten

Schließlich kommen Sie in Puno an, der kleinen quirligen Stadt am Titicacasee. Mit dem Boot tauchen Sie in die bizarre touristische Welt der Urus ein: Die Ureinwohner zeigen, wie sie ihre Schilfinseln und Binsenboote bauen, singen und zeigen stolz ihre Solarstrom-Paneele. Sie genießen das Gleiten über den blitzblauen See und einen Besuch auf der Insel Taquile, wo die Männer fürs Stricken zuständig sind.

