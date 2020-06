Wunderbares Peru

Cusco

Auch das heilige Tal am Urubamba-Fluss wird Sie beeindrucken, wo Menschen hinter uralten Inka-Mauern mit den balsamierten Totenköpfen ihrer Ahnen in einem Haus leben, während an der Tür katholisch-brav das Papstbild hängt. Ebenso die imperiale, spanisch anmutende Anden-Stadtmit machtvollen Kathedralen und feinen Lokalen, wo Mutige gegrilltes Meerschweinchen essen können, oder die Salzminen von Maras, die wie bizarre Farbtöpfe in der Berglandschaft liegen.

Zum Auftakt verbringen Sie einen Tag am Meer – in der Hauptstadt Lima, wo Sie bei einer Citytour einen Überblick über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten bekommen. Im Larco Herrera Museum erleben Sie eine Zeitreise zu den alten Kulturen. Weitere Highlights:

– Seelöwen und Pinguine

– Mit einem Schnellboot fahren Sie zu den Ballestas Inseln, wo Sie Seelöwen, unzählige Vogelarten wie etwa Kormorane sowie Pelikane und mit etwas Glück auch die seltenen Humboldt-Pinguine sehen. Wer will, kann auch einen 30-minütigen Rundflug über die Wüste von Nazca dazubuchen.

– In Arequipa unternehmen Sie einen Spaziergang durch die koloniale Altstadt mit dem riesigen Kloster Santa Catalina.

– Im Colca-Tal sehen Sie mehr als 1400 Jahre alte Landwirtschaftsterrassen, imposante Schluchten, Gletscher, Vulkane und Thermalquellen.

– In Chincheros erfahren Sie in einer Weberei, wie Alpaka-Wolle gefärbt wird und Ponchos und Schals produziert werden.

– Zum Weltwunder Machu Picchu fahren Sie mit dem Zug und genießen eine beeindruckende Fahrt entlang des Urubamba-Flusses, ehe Sie ein Bus von Aguas Calientes über die steilen Serpentinen hinauf in die Inkas-Ruinenstadt bringt.

– Auf der Fahrt vom Titicacasee nach Cusco halten Sie auf dem La Raya Pass (4335 m) mit Ausblick auf die verschneiten Anden.

– In der Umgebung von Cusco besuchen Sie eindrucksvolle Festungen, Tempel und das Amphitheater von Kenko. Am Abreisetag haben Sie in Cusco einen halben Tag Zeit für weitere Entdeckungen oder zum Shoppen.