Per Hausboot zum Torf

Dublin

Die Route führt über einige imposante Aquädukte kurz vorsogar über die Autobahn. Ein besonderes Highlight ist eine kleine Eisenbahnbrücke, die von Hausbootfahrern angehoben werden muss, ehe die Fahrt weiter geht. Auf dieser Brücke sind immer noch die Transportfahrtzeuge für die Torfproduktion unterwegs. Ebenfalls ein imposanter Anblick ist eine uralte Straße, die auf Holzbalken durch das Moor angelegt wurde. Stets helfen Schleusenwärter bei den Manövern. Entlang der Ufer ziehen sich endlos Torfmoore hin, Schafe und Pferde begrüßen die Bootsfahrer.

Man fährt mitten durch Dörfer und kleine Städte, geht von Bord und die wenigen Schritte ins Pub oder in den Supermarkt, um die Vorräte zu ergänzen. In der kühleren Nebensaison hängt über jeder Siedlung der Geruch von Torffeuern. Fremden begegnet man hier noch neugierig und aufgeschlossen und so mancher Wirt nimmt es, anders als in den „ausgelatschten“ Tourismusregionen Irlands, mit der Sperrstunde nicht so genau. Warum auch? Die Garda, die irische Polizei, lässt sich nicht blicken, und die „Boat Guys“ unterstützen lieber zusammen mit dem halben Dorf nach Kräften die Band beim Musik machen. Jahrzehntelang war der Royal Canal geschlossen, ganze Abschnitte sind zu Kloaken verkommen oder verloren ihr Wasser an die angrenzenden Moore.