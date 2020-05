Nordindien: Im Reich der Großmogule

Großartige Meisterwerke der Architektur, ein Schatz aus Legenden, Geschichte und Religionen, dazwischen leuchtende Saris und der Duft von Sandelholz: Die in Kooperation mit Raiffeisen Reisen angebotene KURIER-Extratour führt Sie zu den top Sehenswürdigkeiten Nordindiens wie Mahatma Gandhis Gedenkstätte in Delhi, die heiligen Badestellen in Mathura, das Taj Mahal und das Rote Fort in Agra oder die alte Palaststadt Fatehpur Sikri.

Um nur 999 € erforschen Sie acht Tage lang den faszinierenden Norden Indiens, besuchen UNESCO-Weltkulturerbe-Stätten und ein Weltwunder. Als Extra-Bonus nehmen die KURIER-Leser in Jaipur gratis an einem Mittagessen und einer Führung im Turban Museum teil. Die Highlights im Detail: