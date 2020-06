Neue Abenteuer in der Wachau

Im Bäckereimuseum der Familie Stummvoll gehen die Uhren noch anders. In der entzückend nostalgisch eingerichteten Konditoreistube bäckt Opa Franz, mit seinen 92 Jahren unglaublich rüstig, genau so wie anno dazumal. "Ich verwende keine Backtriebmittel, da ist nichts maschinell, und da sind auch wirklich noch Gewürze und keine Aromastoffe drin." Wer will, kann die Prozedur mitmachen. Gebacken wird im Schau-Feuerofen.