Naturabenteuer Nicaragua & Costa Rica

Ometepe

Ometepe

Über die Panamericana geht es nach San Jorge, wo Sie die Fähre zur Vulkan-Inselnehmen. Hier sehen Sie das Charco Verde, bekannt für seinen dunkelgrünen See.

Rincón de la Vieja Nationalpark Das erste Highlight in Costa Rica ist dieser Nationalpark. Im Dschungel stoßen Sie auf Geysire, Warmwasserbäche und blubbernde Schlammlöcher.

Monteverde Im hochgelegenen Nebelwald erkunden Sie über Hängebrücken die grünen Dschungel-Täler. Sie erfahren auch alles über den Kaffeeanbau bis hin zum Röstprozess.

Arenal Im Nationalpark unternehmen Sie eine Wanderung über erkaltete Lavafelder.

Tirimbina Regenwald Reservat Bei einer Wanderung entdecken Sie den ein oder anderen Wald-Bewohner wie Faultiere, Nasenbären oder Gürteltiere.

Tortuguero Per Boot erreichen Sie eine idyllische Dschungellodge. Nachmittags entspannen Sie am Pool oder oder unternehmen mit Ihrem Reiseleiter einen Ausflug in die Umgebung. Via San José, der Hauptstadt Costa Ricas, treten Sie die Heimreise an.

Download: Detailprogramm