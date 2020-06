Mit "Mister Yeti" in die Antarktis

Pinguine, Seebären, See-Elefanten, Albatrosse und das ewige Eis: Eine Antarktis-Kreuzfahrt mit dem superfeinen Luxus-Expeditionsschiff MS Hanseatic der deutschen Reederei Hapag-Lloyd ist an sich schon ein Abenteuer der Extraklasse. Aber diese KURIER-Extratour in Kooperation mit der MM Reisegesellschaft setzt noch eins drauf: Mit an Bord ist Abenteurer und angeblicher "Yeti"-Entdecker Reinhold Messner, der die Antarktis zu Fuß durchquert hat, und für spannende Vorträge an Bord sorgen wird. Mit ihm geben weitere hochkarätige Antarktis-Experten Einblicke in die Welt des ewigen Eises.