Mit dem Panoramazug durch die Rockys

Plötzlich ein Höllenlärm. Ein entgegenkommender Güterzug raubt den Passagieren minutenlang die Sicht. Kanadische Züge können über drei Kilometer lang sein. Bis zu sechs Loks sind nötig, drei ziehen und drei schieben. "Die Maschinen haben jeweils 4400 PS", weiß Jeff.

Es ist Mittagszeit. Im Speisewagen lassen sich die Passagiere mit einem dreigängigen Menü verwöhnen, während der Zug am Columbia River entlangfährt. Ein Genuss. In der Küche des "Rocky Mountaineer" wird richtig gut gekocht. In Craigellachie verlangsamt der Zug das Tempo. Es ist ein historischer Ort. Am 7. November 1885 wurde hier der letzte Nagel in eine Schiene der transkontinentalen Bahnlinie geschlagen. Die 4800 Kilometer lange Strecke wurde in einem Rekordtempo von nur 54 Monaten vollendet – sechs Jahre früher als geplant. Hunderte Arbeiter verloren dabei ihr Leben. Im Juni 1886 erreichte der erste fahrplanmäßige Zug von Montreal kommend nach 139 Stunden die Westküste Kanadas – mit nur einer Minute Verspätung!

Immer wieder ändert sich das Landschaftsbild auf der Fahrt in Richtung Pazifik. Es geht vorbei am Shuswap Lake, einem weit verzweigten Seengebiet inmitten von dicht bewaldeten Hügeln. Ein Paradies für 150 Vogelarten und Touristen, die auf Hausbooten ihren Urlaub verbringen. Seeadler hocken in ihren Nestern, die sie auf alten Telegrafenmasten entlang der Gleise gebaut haben.

Viele Geschichten ranken sich um den kanadischen Schienenstrang. Eine davon schrieb der Berufsverbrecher Billy Miner, der zunächst Kutschen überfiel und sich später auf Eisenbahnen verlegte. Im kanadischen Silverdale raubte er im Jahr 1904 einen Zug aus, der Gold, Bargeld und Wertpapiere beförderte.

Zwei Jahre später der nächste Überfall in Monte Creek. Doch diesmal hatte Miner Pech. Er überfiel den falschen Zug, erbeutete klägliche 15 Dollar. Kurz darauf wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt.