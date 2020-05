Mauritius: Paradies im Indischen Ozean

Ganztagesausflug

Möchten Sie nicht nur Ihren Platz an der Sonne genießen, können Sie auch einenbuchen. Drei Touren geben Ihnen die Möglichkeit, das Land kennenzulernen und Abenteuer zu erleben.

Das Package "Der landschaftlich reizvolle Süden" kombiniert Sightseeing und Handwerk: In Phoenix erleben Sie die Kunst der Glasbläserei, erklimmen Sie die Hochebene und genießen vom Gipfel eines erloschenen Vulkans das atemberaubende Panorama auf die Insel. Beim Besuch einer Schiffsmodellfabrik tauchen Sie in die reiche Seefahrer-Vergangenheit ein. In Chamarel nehmen Sie Ihr Mittagessen in einer Rum-Destillerie ein. Mehr als sehenswert ist auch das außergewöhnliche geologische Phänomen der "Siebenfarbigen Erde".Beim Ganztagesausflug "Segelzauber im Osten" verbringen Sie Ihre Zeit am Wasser. Vom Küstenort Trou d'Eau Douce aus genießen Sie die Landschaft. Stromaufwärts geht es auf dem längsten Fluss von Mauritius zu einem malerischen Wasserfall. Nach einem erfrischenden Sprung ins Wasser und einem Mittagessen an Bord, steuern Sie die Insel Île aux Cerfs an. "Die Highlights der Stadt" zeigt Ihnen das dritte Ausflugspaket: Hier entdecken Sie das Vermächtnis der Kolonialzeit. Der in Pamplemousse gelegene Botanische Garten wurde im 18. Jahrhundert angelegt und ist der älteste der Südhalbkugel. Fort Adelaide, eine Hafenfestung aus der Zeit der britischen Herrschaft, bietet einen herrlichen Ausblick auf die Hauptstadt Port Louis. Nachmittags geht es nach Moka zum Kolonialhaus Eureka, das auch als das Haus mit den 109 Türen bekannt ist.

Download Detailprogramm