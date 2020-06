Malaysia: Kontrastreiche Insel Borneo

Ein Stück Südostasien von seiner kontrastreichen Seite erwartet KURIER-Leser bei dieser variantenreichen Extratour: Von der geschäftigen malaysischen Metropole Kuala Lumpur geht es weiter nach Kuching, die Hauptstadt Sarawaks, Ihr Ausgangspunkt für zahlreiche Exkursionen. Sie begeben sich tief in den Dschungel von Borneo, gehen auf Tuchfühlung mit Orang-Utans, lernen das ehemalige Kopfjäger-Volk der Iban kennen und relaxen schließlich sechs Tage in einem gemütlichen Strand-Resort am Damai Beach. In Kooperation mit dem Asien-Spezialisten Tai Pan bieten wir diese 15-tägige Rundreise zum super Preis von 2050 €. Die Highlights: