Madeira: Gipfelsturm im Atlantik

Eine Tour der Extraklasse ist auch die Rundwanderung auf der Halbinsel Ponta de São Lourenço an der Ostspitze Madeiras. Das Naturreservat ist eine bizarre, windumtoste Kulisse aus Wüste, Lavaklippen und schäumender Brandung. Immer hat man freien Blick aufs Meer und den nicht weit entfernten Flughafen, dessen Landepiste auf mächtigen Betonpfeilern spektakulär an die Felsküste angedockt ist. Viel Kondition braucht man für diese Tour nicht, in drei Stunden ist sie zu schaffen.

Wanderungen sollten man möglichst am Vormittag unternehmen. Nachmittags ziehen oft Wolken auf und hüllen die Bergwälder und Gipfel in Nebel. Sichere Wetterempfehlungen lassen sich auf Madeira allerdings nur schwer geben. Oft wechselt es binnen Minuten, mit Regenschauern muss man fast immer rechnen, außer vielleicht den trockenen Monaten Juni bis September. Auch wenn Reiseführer als beste Wanderzeit gerne den Winter anführen, sind Sommer und Herbst dafür wohl besser geeignet, weil das Wetter stabiler ist. Vor Hitze muss man sich nicht fürchten, in den zwischen 800 und 1800 Meter hoch gelegenen Wanderregionen wird es nie heißer als 20 Grad. Im Winter dagegen kann es dort empfind­lich kühl sein.

Als Kontrastprogramm zur täglichen Dosis Natur macht es für Wanderer Sinn, das Basislager in der charmanten Hauptstadt Funchal aufzuschlagen – möglichst im Zentrum, etwa im gemütlichen und günstigen 3*-Hotel do Carmo, das auch einen kleinen Swimming-Pool am Dach mit herrlichem Blick auf die Stadt hat.

In Funchal kann man abends durch die schönen Gassen bummeln oder einen Drink mit Blick aufs Meer in den Lokalen an der hübschen Uferpromenade nehmen. Auch jede Menge Restaurants hat man zur Auswahl – vor allem in der Altstadt und rund ums schmucke Kathedralen-Viertel. Wohnt man dagegen in den Dörfern und Kleinstädten der Insel sind Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten dürftig, spätestens am dritten Abend wiederholt sich der Film.