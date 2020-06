Luxus-Kreuzfahrt: Paradiesische Pazifik-Überfahrt

30 Tage, 4290 € pro Person im Doppelzimmer (Innenkabine)

– Zuschlag: Außenkabine 400 €, Verandasuite 2200 €

– Einzelzimmerzuschlag: Innenkabine 1550 €, Außenkabine 1740 €, Veranda Suite 4580 €

Termin

22. Sept. bis 21. Okt. 2015

Inkludiert

– Flug mit British Airways (oder gleichwertig) Wien– London– Vancouver sowie Sydney– London – Wien inklusive Airporttaxen, Treib- stoffzuschläge von derzeit 580 €

– 1 x N/F im 4*-Hotel in Vancouver

– Stadtrundfahrt in Vancouver mit Deutsch sprechender Reiseleitung

– 25 Übernachtungen auf der 5*-MS Volendam mit Vollpension (Spezialzialitätenrestaurants gegen Aufpreis)

– 24-Stunden-Kabinenservice

– Hafengebühren und -taxen

– Unterhaltungsangebot und Einrichtungen (Fitness Center, Bibliothek...) an Bord

– 1 x N/F im 4*-Hotel in Sydney

– Stadtrundfahrt in Sydney mit deutschsprachiger Reiseleitung

– Transfers in Vancouver und Sydney von Flughafen/ Hotel zum Hafen mit deutschspr. Assistenz

Nicht inkludiert

– Trinkgelder (z. B. an Bord 11,50 USD p. P./Tag) und Service- gebühr 15 % des konsumierten Betrages), persönliche Ausgaben

– Landausflüge (Buchung vor Ort)

– weitere Mahlzeiten, Getränke

– Allfällig lokale Steuern zahlbar vor Ort

– Europäische Reiseversicherung

– Parkplatz am Flughafen

Buchung

Papageno Lifestyle, Landstr. Hauptstr. 1, 1030 Wien sowie in weiteren 29 Papageno- und Gulliver’s Filialen. Auch heute, Sonntag 9 bis 13.00 Uhr unter 01/7141636, Office1030@gulliversreisen.at