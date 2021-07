Luxemburg: Als wär’s ein Stück Österreich

Luxemburg

Aberhat auch herrliche Landschaften, die dank der kurzen Entfernungen rasch besucht werden können. So erinnert das idyllische Mosel-Tal mit seinen Weinbergen an die Wachau. Hier im Dreiländereck mitundliegt das Winzerdorf, berühmt durch das Abkommen über kontrollfreie Grenzen. Seine Partnerstadt ist übrigens der Tiroler Ort

Der Altbürgermeister erzählt heute noch gern von den Besuchen der österreichischen Politiker. Säulen mit sternförmig angebrachten Miniaturdarstellungen der Wahrzeichen der Mitgliedsländer sowie eine Stahlskulptur mit Stangen für jedes Land stehen im Europapark an der Mosel. An diesen kann man Schlösser mit seinem eingravierten Namen befestigen. Auch der Autor dieser Reportage hat nun ein Schloss in Schengen.

Muss ist der Besuch eines der Weingüter an der Mosel, etwa die edlen "Caves St. Martin" (www.cavesstmartin.lu) bei Remich. Zu Hunderten stehen hier die Fässer in endlosen Gängen, die in den Berg getrieben wurden, hier gibt es auch eine der besten Sorten des Kult-Getränks der Luxemburger: Der Qualitätssekt Crémant wird hier handgeschüttelt, ganz nach der traditionellen Champagner-Methode.