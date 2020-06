Lissabon und Madeira: Der unverkennbare Blütenduft

Auf der portugiesischen Antlantikinsel Madeira, vor der Küste Nordafrikas, beginnen im Frühling paradiesische Zeiten. Den unverkennbaren Duft der "Blumeninsel", den strahlend blauen Himmel und die milden Temperaturen können unsere Leser bei einer KURIER-Extratour in Kooperation mit Papageno Touristik zu Ostern und Anfang Mai erleben.

Zwei Tage Lissabon – die weiße Stadt am Meer auf sieben Hügeln – ist der unvergessliche Schlusspunkt dieser Reise.

– Madeira, Funchal Nach Besichtigung der historischen Altstadt Santa Maria aus dem Jahre 1425 steht ein Besuch auf dem Fischmarkt und in der berühmten Markthalle "Mercado dos Lavradores" auf dem Programm. In geflochtenen Körben werden exotische Früchte und Gemüsesorten angeboten. Orchideen, Papageien- und Flamingoblumen bieten die Floristen an. Vom Botanischen Garten haben Sie einen traumhaften Blick auf Funchal.

– Porto Moniz Der Ort mit wunderschönen Naturschwimmbecken. Entlang der Südküste fahren Sie ins Fischerdorf Câmara de Lobos bis zur höchsten Steilklippe Europas, Cabo Girão und auf das Hochplateau Paúl da Serra (1600 m).

– Pico dos Barcelos, Eira do Serrado und Monte Ein Ausflug zur berühmten Wallfahrtskirche Nossa Senhora do Monte mit dem Grabmal des österreichischen Kaisers Karl I. darf auf einer Madeira-Reise nicht fehlen. Hier kann man eine Korbschlittenfahrt machen. Während Männer in traditioneller Kleidung mit Lederstiefeln und Strohhüten die Geschwindigkeit mit Seilen kontrollieren, gleiten die Kufen des Schlittens die Straße bis nach Livramento hinab.