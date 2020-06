Highlights der Toskana

Volterra

In San Gimignano, dem "mittelalterlichen Manhattan", werden die verbliebenen 15 Wehrtürme nachhaltig Eindruck auf Sie machen. Nicht weit entfernt befindet sich die nächste Station – die wunderschöne Stadt, die auf einem Hügel inmitten der toskanischen Bilderbuchlandschaft thront.

Ein besonderes Highlight wartet am fünften Tag auf Sie: Per Schiff fahren Sie entlang der ligurischen Küste zu den fünf UNESCO-Dörfern der Cinque Terre. Nach Wunsch können Sie in einem der bezaubernden Orte Halt machen oder sich einfach an den Strand legen und die Traumkulisse genießen.

Am letzten Tag dieser Extratour entdecken Sie die mittelalterliche Stadt Lucca bei einem geführten Rundgang, bevor Sie die verwinkelten Gassen von Pisa erkunden. Für eine individuelle Besichtigung des berühmten schiefen Turms, den man seit 2001 wieder besteigen kann, bleibt genug Zeit.

