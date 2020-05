Das Beste von Sizilien

Im Archipel steuern Sie per Schiff die Inseln Lipari (in der gleichnamigen Stadt lohnt sich ein Spaziergang beim Hafen und zur Festung aus dem 16. Jh.), Panarea (beliebt bei Promis) und Stromboli an. Hier sollten Sie durch belebte Gassen zur Kirche San Vincenzo spazieren, um den Ausblick zu genießen. Highlight: Abends beobachten Sie von einem Boot aus die glühend-roten Ausbrüche des Stromboli, des einzigen, ständig aktiven Vulkans Europas. Mindestens ein Mal stündlich spuckt er rot-glühende Lava aus. Ein beeindruckendes Erlebnis!

Kontraste, Mythen und Dolce Vita – bei dieser ganz speziellen KURIER-Extratour nach Sizilien, die wir unseren Lesern in Kooperation mit dem Italien-Spezialisten Prima Reisen offerieren, wandern Sie auf kirchlichen und mafiösen Spuren über die Mittelmeerinsel. Aber nicht nur das: Gleich am Beginn der einwöchigen Reise besuchen Sie auch den zur Provinz Messina gehörenden Archipel der Vulkane – die Äolischen Inseln . Diese liegen nördlich von Sizilien im Tyrrhenischen Meer und sind eine Welt für sich.

Über Monreale (der Dom beherbergt den größten Mosaikzyklus der Welt) geht es weiter zum Monte Pellegrino und in die Katakomben dei Cappuccini, die weltbekannte sizilianische Mumien beherbergen. Nächste Ziele sind die UNESCO-geschützten archäologischen Stätten von Agrigent sowie Syrakus, eine der bedeutendsten Städte der griechischen Antike. Eine Auffahrt zum Vulkan Ätna (fakultativ: Jeeptour bis in den Kraterbereich) steht ebenso auf dem Programm wie der Rundgang durch die wunderschöne Stadt Taormina mit Stopp beim Griechischen Theater.

Wieder zurück auf Sizilien startet die Insel-Rundfahrt in der mittelalterlichen Stadt Cefalù, in der Sie u. a. die normannische Kathedrale aus dem 12. Jh. besuchen. Über Tindari (bekannter Wallfahrtsort) fahren Sie in die mit Palästen, Gärten und Kirchen gespickte Mafia-Hochburg Palermo, wo Sie bei Stadtrundfahrten u. a. die imposante Kathedrale und den Normannenpalast besuchen.