Von Hongkong nach Singapur cruisen

Inverbringen Sie eine Nacht im 4*-City Garden Hotel, inzwei Nächte im 4*-Hotel Orchard. Erstes Highlight nach der Einschiffung in: die traumhafte Halong-Bucht. Das UNESCO-Weltnaturerbe strahlt totale Ruhe aus. Sie umfahren pittoreske. Aus den bizarren, mystischen Nebelschwaden gleitet dasSchiff in die glitzernde Sonne.

Weiter geht es über Da Nang und Nha Trang in Vietnam nach Sihanoukville in Kambodscha, bevor Sie zwei Tage Bangkok, seine Kultur und das rege Treiben in der Hauptstadt Thailands erleben. Das Ende der Kreuzfahrt verbringen Sie in der saubersten Stadt der Welt: im Stadtstaat Singapur.