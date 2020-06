Kreuzfahrt: Blues, Jazz und Bahamas

Sieben Nächte Kreuzfahrt auf der „ Serenade of the Seas“ von New Orleans nach Key West in Florida, und weiter nach Nassau und Coco Cay auf den Bahamas – und als swingendes Vorprogramm drei Nächte New Orleans mit Jazz-Brunch, City-Tour und einem Ausflug: Diesen Mix bietet der Veranstalter Papageno Touristik KURIER-Lesern zum Preis ab 1999 € pro Person inklusive Flug und deutschsprachiger Reiseleitung ab/bis Wien. Reisetermin: 22. Jänner bis 2. Februar 2014.

Die „ Serenade of the Seas“ der Reederei Royal Caribbean bietet nach einem Facelifting im Dezember 2012 nun noch mehr Highlights. Herzstück ist das Atrium, das sich über neun Decks erstreckt und mit seinen vielen Glasflächen, den gläsernen Aufzügen und Fenstern vom Boden bis zur Decke fast von überall freien Blick aufs Meer gewährt. In mehrere Restaurants wird internationale Küche – von Italienisch bis Asiatisch serviert. Relaxen ist im Solarium-Poolbereich oder im Vitality-Spa möglich. Und zur Abendunterhaltung können Sie zwischen 16 Bars und Lounges sowie einem Casino und Shows im Broadway-Stil im Tropical Theater wählen.