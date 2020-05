New York & Karibik: Shoppen und cruisen

Der Termin ist ideal, um in New York Weihnachtseinkäufe in ganz besonderem Ambiente zu erledigen – ab Mitte November präsentieren sich die Schaufenster der Kaufhäuser Saks und Bergdorf Goodman an der berühmten Fifth Avenue im Stadtbezirk Manhattan prächtig weihnachtlich dekoriert. Auch Megastores wie Bloomingdale’s und Macy’s sowie FAO Schwarz, der größte Spielwarenshop der Welt, sind ein Dorado für Shoppingfans. Sightseeing darf bei einem New-York-Aufenthalt natürlich nicht fehlen. Flanieren Sie durch den Central Park, besuchen Sie das Empire State Building und das Museum of Modern Art, ziehen Sie Runden auf dem Eis vor dem Rockefeller Center oder im Central Park, genießen Sie ein Musical am Broadway .