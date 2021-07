München macht die Nacht zur Banane

München hat sich gehörig verändert in den 15 Jahren, seit ich das letzte Mal in der bayerischen Hauptstadt war. Aus der stockkonservativen Bier- und Weißwurst-Metropole ist eine hippe Party- und Trend-Stadt geworden, die seit Kurzem von Wien mit der Bahn in weniger als vier Stunden erreichbar ist – der neuen Bahntrasse Tullnerfeld sei Dank. Und kaum dem Railjet am Münchner Hauptbahnhof entstiegen, ist man auch schon mitten drin auf der „ Feierbanane“, der neuen angesagtesten Party-Zone Münchens am Rande der Altstadt.