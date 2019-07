Jetzt im Handel: Das KURIER-Magazin "Routen für Genießer"

Genau hier setzt das vor dem Start in die Reisesaison erscheinende Magazin „Routen für Genießer“ an. Dessen Alleinstellungsmerkmal und Qualitäts-Siegel: Die beschriebenen Routen sind von den jeweiligen Autoren – allesamt im Hauptgeschäft Auto- und Motorrad-Tester für den Motor-KURIER – selbst abgefahren worden. In den empfohlenen Hotels haben sie übernachtet, in den Restaurants gegessen und in den Cafés am Wegesrand Pause gemacht.

Damit ist auch die vierte Ausgabe dieses Magazins eine unverzichtbare Ausstattung für das Handschuhfach oder die Packtasche von Genuss-Reisenden, für die der Weg das Ziel ist.

Diese Themen und viele mehr lesen Sie im 156 Seiten starken Magazin „Routen für Genießer“. Ab sofort um 7,50 Euro in Ihrer Trafik, im Zeitschriftenhandel und in ausgewählten JET Tankstellen erhältlich.

KURIER-CLUB zum Vorteilspreis:

CLUB-Preis für Premium-Mitglieder: € 4,50 versandkostenfrei

CLUB-Preis für Basis-Mitglieder: € 5,50 inkl. Versandkosten

Telefon: 05 9030-777

E-Mail: kurierclub@kurier.at

Internet: www.kurierclub.at

Versandkostenfreie Bestellung für € 7,50 einfach per Mail unter magazin@kurier.at

Kauf der Online-Ausgabe über die KURIER ePaper App. In der KURIER ePaper App (erhältlich für iOS und Android) kann die digitale Ausgabe des Magazins gekauft und auf dem Gerät gelesen werden.