Friauls köstliche Küste

Anreise Wien -– Triest mit dem Auto: etwa sechs Stunden, mit dem Flixbus um etwa 26 Euro.

Tische mit Meerblick

–Zero Miglia/Grado Bekannte Fischosteria direkt am Kai in Grado. Riva Enrico Dandolo 22, 34073 Grado. Tel (+39 0431) 802 87, www.zeromiglia.it

– Al Ciodi/Grado/Isola di Anfora Ausflugs-Trattoria auf der Isola di Anfora in der Lagune von Grado. Fisch- und Meeresfrüchte-Küche. Ai Ciodi, Isola di Anfora, 34073 Grado. Tel. (+39 335) 75 22 209, www.portobusoaiciodi.it

– Al Pescaturismo/ Villaggio del pescatore Zwischen Duino und Monfalcone. Spezialität: Miesmuscheln. Villaggio del Pescatore 83, Zona Cava, 34013 Duino Aurisina Tel. (+39 040) 20 98 46, www.alpescaturismo.it

– Al Cavallucio/Duino Klassiker im Hafen von Duino. Terrassenplätze mit Blick auf Meer und bizarre Felsen. Duino Porto 61d, 34013 Duino-Aurisina. Tel. (+39 040) 20 81 33, www.alcavalluccio.net

– Alla Dama Bianca/Duino Ristorante im Hafen von Duino. Wahnsinns-Sonnenuntergänge. Duino Porto 61c, 34013 Duino-Aurisina. Tel. (+39 040) 20 81 37, www.alladamabianca.com –Acquapazza/Sistiana Unkomplizierte Adria-Küche, einfach, leger. Baia di Sistiana, 34011 Sistiana/Duino Aurisina. Tel. (+39 339) 40 53 733, www.canterasistiana.it

– Le Terrazze/ Grignano . Terrasse des Restaurants im Hotel „Riviera“. Fabelhafte Sicht auf den Golf von Triest und Schloss Miramare. Elegante Adria-Küche. Strada Costiera 22, 34151 Triest.

Tel. (+39 040) 22 45 51, www.hotelrivieraemaximilian.com

– Al Molo/Grignano Im Hafen. Meeresspinne, Crudo, Branzino usw. Riva Massimiliano e Carlotta 11, 34100 Triest. Tel. (+39 040) 22 42 75, www.tavernettaalmolo.it

– Pier/Triest Waterfront-Location im ehemaligen Yacht-Club. Molo Venezia 1, Trieste. Tel, (039 040) 32 29 296, www.marinasangiusto.it –Sal de Mar/Muggia Gemütliches Hafenlokal. Fischsuppe, Branzino in Salzkruste usw. Largo Nazario Sauro 10, 34015 Muggia. Tel. (+39 040) 92 78 908, www.saldemar.it

Buchtipp Die Autorin Silvia Trippolt-Maderbacher hat sich erneut aufgemacht, um die besten kulinarischen Adressen in Friaul-Julisch Venetien zu entdecken. So erscheint der Genuss-Guide komplett überarbeitet und neu recherchiert. „Genießen in Friaul. Das Beste zwischen Bergen und Meer.“ Silvia Trippolt-Maderbacher, Styria, 192 Seiten, 24,90 Euro. www.styriabooks.at

Auskunft turismofvg.it, enit.at