In Tokio huldigt bald ein Hotel der japanischen Comic-Kunst

Für Fans japanischer Manga-Comics, die auf Besuch in der Hauptstadt der Manga-Hochburg Nippon sind, gibt es bald eine Unterkunft ganz nach ihrem Geschmack. Mit Blick auf die Olympischen Spiele 2020 eröffnet im Februar in Tokio das " Manga Art Hotel", wie die Betreiber am Mittwoch ankündigten. Man wolle Besuchern aus aller Welt ein einzigartiges Übernachtungserlebnis bieten.

Das rund um das Thema Manga konzipierte Kapsel-Hotel liegt im Tokioter Stadtteil Jimbocho. Reservierungen würden ab Ende Jänner entgegengenommen.