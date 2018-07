Auf den Spuren der Kluftinger-Erfolgskrimis

15 Jahre Kommissar Kluftinger, unlängst erschien das zehnte Buch, fünf wurden verfilmt – so die Erfolgsgeschichte der Allgäu-Krimis. Alles begann in der schmucken Kleinstadt Memmingen. „Regionalkrimis funktionieren hier perfekt. Jeder kennt jeden und weiß, wer mit den Figuren gemeint ist. Die Krimis transportieren viel Lokalkolorit, die Kluftinger-Filme sind mehrmals im Fernsehen gelaufen. Das hat einen enormen Stellenwert für die ganze Region.“ so Simone Zehnpfennig von der Allgäu GmbH, Organisatorin der Kluftinger-Führungen. Sie erzählt so intensiv und viel vom „Klufti“, dass wir bald überzeugt sind, es handle um eine tatsächliche Existenz.

Gemeinsam geht es von einem „ Tatort“ zum nächsten – doch nirgendwo ist es so mysteriös wie am Alatsee. Vielmehr erinnert das liebliche Allgäu an unser Mühlviertel: kleinräumig gegliederte Naturlandschaft, stets geht es bergauf oder bergab, die Straßen schlängeln sich durch stille Wälder, saftige Wiesen und urige Ortschaften mit pittoresken Fachwerkhäusern.