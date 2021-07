Hier springt der Funke über!

Genießen, heißt im Ruhrgebiet Mitmachen, sich inspirieren und begeistern lassen – von einer knisternden Vielfalt, die in ihrer Dichte wohl einzigartig ist. Kultur ist hier nicht zu Gast, sondern zuhause. Lassen Sie sich anstecken! Kultur-Highlights 2012:

Einzigartig ist die ExtraSchicht, die Nacht der Industriekultur. Am 30.06.2012 werden atemberaubende Industriekulissen in einer einzigen Nacht zur Bühne für spektakuläre Inszenierungen und das ganze Ruhrgebiet ist in Bewegung. Für Museumsgänger bietet das Ruhr Museum auf dem Gelände des Welterbes Zollverein bis 4.11.2012 die Ausstellung „200 Jahre Krupp. Ein Mythos wird besichtigt“, die die Mythen rund um die Familie Krupp, den Stahl und der Kruppianer präsentiert. Das Osthaus Museum Hagen zeigt bis 29.07.2012 über 100 Werke des Künstlers Markus Lüpertz aus seinen letzten 30 Schaffensjahren.