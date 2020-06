Großbritannien: Facettenreiches Königreich

Mächtige Burgen in wilder Landschaft, Dorfidylle mit urigen Pubs, turbulente Metropolen – zwischen der Einsamkeit der schottischen Moore und dem brodelnden Leben Londons zelebriert die britische Monarchie alte Traditionen und ist zugleich oft kopierter Trendsetter. In Kooperation mit Kuoni zeigt Ihnen die KURIER-Extratour die Vielfalt des Landes. Erleben Sie all die legendären Schauplätze und Städte – wie Stonehenge, Stratford-upon-Avon, Liverpool, Stirling oder Edinburgh. Neun Tage lang wandeln Sie um nur 1390 € auf den Spuren des British way of life. Beim Juni-Termin reisen Sie von London nach Glasgow, beim September-Termin in entgegengesetzter Richtung – von Glasgow nach London. Diese Highlights warten auf jeden Fall auf Sie: