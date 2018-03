Freizeitparks: Viel Neues bei Lego, Disney & Co.

Deutschlands bekanntester Lokomotivführer Lukas und sein bester Freund Jim Knopf gehen ab sofort in Rust bei Freiburg im Breisgau auf die große Reise. In Deutschlands größtem Freizeitpark laden die beiden Hauptfiguren aus dem Kinderbuchklassiker zu spannenden Zugfahrten ein. Bei der „Reise durch Lummerland“ gibt es entlang der Strecke jede Menge detailgetreu nachempfundene Neuheiten, was das Schienen-Abenteuer auf spannende und interaktive Weise erlebbar macht. Ab dem 28. April 2018 zieht im Europa-Park Teatro Rulantica, ein neues Musical ein. Eine Hommage an die Kraft der Liebe, spannend, berührend – und einfach wunderschön.

Wer es lieber cooler will ist bei „ Paddington on Ice – Die neue Eisshow“ bestens aufgehoben. Es geht zwar reichlich turbulent zu, aber Paddington, der kleine Bär aus dem „dunkelsten Peru“ hat zum Glück immer ein Orangenmarmeladen-Sandwich dabei. www.europapark.de