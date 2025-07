Was ich schon immer wissen wollte: Haben Billig-Airlines alte Flugzeuge?

Antwort: Dass „Billig“-Airlines alte Flugzeuge betreiben, ist vor allem in Europa nicht der Fall. Ein Überblick zu einigen nach Österreich einfliegenden Airlines: Die irische Ryanair-Gruppe verfügt über 618 Boeing 737-800 und 737 MAX 8-200 sowie 27 Airbus A320, welche für Lauda fliegen. Durchschnittsalter der gesamten Flotte zehn Jahre, 330 weitere Boeing-Jets sind bestellt. Die in Ungarn gegründete Wizz Air hat 232 Airbus-Flugzeuge mit einem Durchschnittsalter von 6,4 Jahren. Weitere 298 A321neo/ 321XLR sind bestellt. EasyJet hat 318 Airbus-Flugzeuge in Bestand, darunter auch eine ständige Anzahl modernster A320/321neo-Jets.

Damit Billigairlines günstige Preise anbieten können, müssen deren Flotten hochproduktiv und effizient operieren. Zwischen den Flügen beträgt die Stehzeit meist nur 25 bis 30 Minuten. Bei Wizz Air sind die Jets im Jahresdurchschnitt 12,5 Stunden pro Tag in der Luft, also um bis zu vier Stunden mehr als bei klassischen Airlines, etwa Lufthansa oder Air France. Damit dies überhaupt möglich ist, ist umfassende Flugzeugwartung oberstes Gebot. So betreibt Ryanair europaweit sechs große Wartungszentren, welche sich ausschließlich um ihre Flugzeuge kümmern. Bei neuen Flugzeugen ist es wie mit neuen Autos. Diese sind weniger wartungsintensiv. Und ein neuer A320neo benötigt um rund 20 Prozent weniger Treibstoff als das Vorgängermodell.