Flandern: Küche, Keller und Kultur

– 8 Tage, ab 1899 € pro Person in der Doppelkabine

– in ausgewählten Kategorien kein Einzelzimmerzuschlag

Termin

22. bis 29. Juli 2015

Inkludiert

– Niki-Flug Wien– Düsseldorf, Zürich– Wien mit Flugtaxen

– alle Flughafentransfers

– Kreuzfahrt mit der 4*+ MS Amadeus Classic in der gebuchten Kategorie mit Vollpension an Bord, davon 1x Abschieds-Galadinner und 1x Galadinner vom österreichischen Haubenkoch Adi Bittermann

– Willkommens-Cocktail an Bord

– Bordguthaben 10 € p. P./Nacht

– alle Landausflüge, Besichtigungen, Eintritte, Trinkgeld an Bord

– tägliches Musikprogramm an Bord

– Fahrten in komfortablen Reisebussen

– alle Ein- und Ausschiffungs-, Schleusen- und Hafengebühren

– erfahrener, deutschsprachiger Kreuzfahrtdirektor

– Gratis CLUB 50 Mitgliedschaft, alle

Gourmetleistungen im Wert von 300 €, inkl. Versicherung

Nicht inkludiert

persönliche Ausgaben und fakult. Aufzahlung: Direktflug Wien– Amsterdam / Basel– Wien um 200 € pro Person

Buchung

Klug Touristik, Praterstraße 38, 1020 Wien, Mo.–Fr., 8.30 – 17.30 Uhr, 01/245 50 www.club50.at