Zauberhafte Weihnachten im Orient

Festlich gedeckte Tische, spezielles Weihnachtsmenü ohne Aufpreis, weihnachtliche Dekoration im Atrium und in diversen anderen Bereichen – KURIER-Leser, die die Kreuzfahrt mit der Costa Fortuna zum Termin 18. bis 28. Dezember buchen, erwartet an Bord des maximal 3470 Passagiere fassenden Mega-Liners eine ganz besondere Atmosphäre auf hoher See. Am 24. Dezember wird der Ozeanriese im Hafen von Khasab im Oman vor Anker liegen. Das kleine Fischerdorf ist der Hauptort der Halbinsel Musandam, die wegen ihrer Fjorde auch als „ Norwegen von Oman“ genannt wird.